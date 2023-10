Coupe du monde de rugby - Les Springboks battent le XV de la Rose et joueront les All Blacks en finale

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Afrique du Sud a battu sur le fil l'Angleterre (15-16) lors de la seconde demi-finale, samedi 21 octobre, et rejoint les All Blacks en finale.

Les Springboks défendront leur titre. Longtemps menée au score, l'Afrique du Sud a fini par dominer l'Angleterre (15-16) lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023, samedi 21 octobre au Stade de France.



Très maladroits pendant une heure de jeu, les hommes de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber ont fait la différence en fin de match grâce à un essai marqué par finisseur "RG" Snyman, puis une pénalité décisive passée par Handré Pollard. Entré à la demi-heure de jeu à la place de Manie Libbok, Pollard a porté les siens vers le succès avec la précision de son jeu au pied.



Farrell était pourtant dans un grand soir



Aux commandes du match de la 3e à la 77e minute, l'Angleterre va nourrir beaucoup de regrets. Très minimaliste dans son approche du match, peu joueuse, mais diaboliquement efficace avec son jeu au pied, elle a fait des misères aux Boks.



Cela devait être lui le héros de la soirée pour le XV de la Rose : Owen Farrell, dans un grand soir, a passé les 15 points de son équipe au pied, dont un magnifique drop à la 53e minute. Quelques minutes plus tard, l'ouvreur anglais exultait après un coup de pied ans le camp des Boks qui avait semé la zizanie et mis en grande difficulté Kurt-Lee Arendse.



Mais, comme en quarts de finale, le banc des Springboks a fait la différence, notamment chez les avants. C'est grâce à une mêlée que les champions du monde en titre ont obtenu la pénalité de la gagne.