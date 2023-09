Coupe du monde de rugby : Les stats marquantes avant la 3e journée

Alors que la majorité des équipes de la Coupe du monde de rugby 2023 ont déjà disputé deux matches, retour sur les statistiques marquantes de ce début de compétition.

La France et la Namibie seront, jeudi soir, les premières nations à disputer leur troisième match dans la Coupe du monde de rugby 2023. Poules de cinq oblige, certains pays n'ont pour le moment disputé qu'une rencontre. Mais alors que cette troisième journée de la phase de groupes va démarrer, voici les statistiques individuelles marquantes enregistrées jusqu'ici.



Palmarès et chiffres historiques de la Coupe du monde de rugby



Les meilleurs stats de joueurs



Le plus de points marqués : Georges Ford (Angleterre, 41 points dont 8 pénalités, 4 transformations et 3 drops)



Le plus d'essais : Bundee Aki (Irlande, 4)



Le plus de transformations : Tommaso Allan (Italie, 12)



Le plus de courses : Bundee Aki (Irlande, 39)



Le plus de percées : Bundee Aki (Irlande, 7)



Le plus de passes après contact : Leicester Fainga'anuku (Nouvelle-Zélande, 5)



Le plus de plaquages : Michele Lamaro (Italie, 35)