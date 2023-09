Coupe du monde de rugby - Les Wallabies à terre : Les Fidji battent l'Australie !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Les Fidji ont créé la première surprise de la compétition en s'imposant face à l'Australie (15-22), lors de la 2e journée de la phase de groupes (poule C).

En Coupe du monde de rugby, les surprises sont rares. Il sera donc bienvenu de saluer le succès des Fidji face à l'Australie comme il se doit. Après avoir fait trembler les Gallois jusqu'au bout, les Flying Fijians ont fait mieux et battu l'Australie (15-22), lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023.



S'ils ont légèrement lâché prise en fin de match, les Fidjiens ont tenu bon pour s'assurer leur premier succès en Coupe du monde contre les Wallabies. Ce succès remet la hiérarchie de la poule C en cause. Une grosse nation pourrait passer à la trappe.



Kuruvoli, quelle adresse !



Devant à la pause, les coéquipiers de Semi Radradra sont allés chercher leur succès grâce à l'essai de Josua Tuisova marqué après le retour des vestiaires (43e). L'autre homme-clé de cette victoire a été Simione Kuruvoli. Le buteur a passé quatre pénalités (12e, 21e, 27e, 33e) et une transformation.



Les deux essais passés n'ont rien changé pour les Wallabies, très loin de leur meilleur niveau. Les critiques vont probablement fuser envers Eddie Jones après ce gros raté.