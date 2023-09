Coupe du monde de rugby : L'improbable premier échange entre Bielle-Biarrey et Galthié

Auteur de trois essais en deux matches de Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey est une pépite du rugby français... qui a connu un premier échange pour le moins étonnant avec Fabien Galthié.

Si Antoine Dupont est LA star incontestable de l'équipe de France, Louis Bielle-Biarrey en est possiblement son plus grand espoir actuel. Du haut de ses 20 ans, le jeune ailier a déjà cumulé trois essais en deux matches de Coupe du monde et pourrait donner des maux de tête à Fabien Galthié pour ses prochaines compositions.



Un sélectionneur tricolore qui a eu un premier contact peu conventionnel avec le joueur de l'Union Bordeaux Bègles, comme raconté par "LBB" dans une vidéo publiée vendredi par la Fédération française de rugby.





Bielle-Biarrey : "Qui me fait chier pendant ma sieste ?"



"J'étais à la sieste, et là j'entends mon téléphone qui sonne. Je vois un 06 et je me dis 'Put***, qui me fait chier pendant ma sieste ?' Je décroche avec une voix d'endormi : Bonjour Louis, c'est Fabien Galthié, je te dérange ?

Bah non, pas du tout !", se remémore-t-il avec amusement.



Mais ce n'est pas tout, puisque le récit s'est poursuivi. "J'étais dans le noir, dans ma chambre. J'ai raccroché sans faire exprès avec ma joue. J'étais tout gêné. Je l'ai rappelé, il n'a pas répondu… puis il a répondu deux minutes après." Bielle-Biarrey a décidément été plus inspiré pour ses premières sur le terrain avec les Bleus qu'au téléphone. Après tout, on n'aurait pas espéré l'inverse de sa part...