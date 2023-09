Coupe du monde de rugby - L'Irlande de Sexton bat les Springboks (poule B) !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Irlande a remporté le choc de la poule B face à l'Afrique du Su (8-13), samedi 23 septembre 2023, au Stade de France. Les Irlandais filent vers la 1ère place.

Et si les Bleus étaient déjà fixés sur leurs adversaires en quarts de finale ? Même si les hommes de Fabien Galthié doivent valider leur qualification pour les quarts de finale face à l'Italie, le vendredi 6 octobre prochain à Lyon (match à suivre sur TF1 et MYTF1), tout indique que leur futur adversaire sera l'Afrique du Sud.



Afrique du Sud - Irlande : le résumé en vidéo



Opposés à l'Irlande dans le choc de la poule B, samedi 23 septembre au Stade de France, les champions du monde en titre ont été battus par le XV du trèfle (8-13) à l'issue d'une rencontre très disputée et riche en intensité. Si l'Irlande ne se rate pas face à l'Ecosse, les Boks finiront donc 2es de la poule et joueront le vainqueur de la poule A.



Dominés pendant vingt minutes en première période, les coéquipiers de Johnny Sexton ont lancé leur match en deux temps. Tout d'abord à la 13e minute, après une superbe action collective magnifiée par Hugo Keenan, mais terminée sur un en-avant, puis sur l'essai marqué à la 34e minute par Mack Hansen.







Les Boks trop pénalisés et maladroits au pied



Aux commandes de la rencontre à la pause, les Irlandais ont souffert en seconde période, mais tenu bon face à une Afrique du Sud revigorée par les entrées de ses avants (le banc était en 7+1). L'essai de Cheslin Kolbe (51e) a remis les Boks dans le coup, mais la maladresse de Manie Libbok au pied a laissé la nation africaine en position de faiblesse au tableau d'affichage (8-7).



Le demi d'ouverture a raté la transformation de l'essai de Kolbe, puis une pénalité quelques minutes plus tard. Faf de Klerk n'a pas eu plus d'adresse sur une pénalité tapée des 50 mètres dans la foulée. Huit points envolés en tout, cinq de largement réalisables un buteur digne de ce nom. Le retour dans le groupe d'Handré Pollard a pris du sens.



Avant son raté lointain, De Klerk avait frappé le poteau sur une pénalité similaire au début de la seconde période. Mais celle-ci avait permis aux Boks de s'installer dans les 22m irlandais et s'ouvrir le terrain pour l'essai de Kolbe. C'est la seule fois de la rencontre où les coéquipiers ont fait la différence face à une défense irlandaise tenace et maline.



Moins pénalisés, les coéquipiers de Johnny Sexton ont fait de beaux vainqueurs de ce choc qui sentait le rugby.