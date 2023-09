Coupe du monde de rugby - Louis Rees-Zammit : "Cristiano Ronaldo est mon joueur préféré"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Louis Rees-Zammit, le Gallois qui a célébré son essai avec la célébration de CR7, a clamé son amour pour le joueur portugais.

Ce n'étais pas du chambrage. Auteur de la célébration "siuuu" de Cristiano Ronaldo lors de la victoire du pays de Galles face au Portugal, samedi 16 septembre, Louis Rees-Zammit a révélé qu'il n'avait pas voulu chambrer les "Lobos". Au contraire, il est un grand admirateur de CR7.



Un "siuuu" destiné à ses amis



"Ronaldo est mon joueur préféré. Je porte ses caleçons et je m'habille comme lui. Et je me suis dit : 'Pourquoi ne pas faire sa célébration aussi ?' ", a précisé l'ailier du XV du Poireau, grand admirateur de football.

"Quelques-uns de mes amis à la maison voulaient que je le fasse. Ce sont de grands fans de football et nous ne jouons pas souvent contre le Portugal. J'ai donc dit que si je marquais, je le ferais pour eux".