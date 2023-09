Coupe du monde de rugby - Louis Rees-Zammit imite la célébration "siuuu" de Cristiano Ronaldo !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Auteur du premier essai de la rencontre entre le pays de Galles et le Portugal (poule C), Louis Rees-Zammit a célébré celui-ci avec la célébration de Cristiano Ronaldo.

"Siuuuuuuuuuuuuuuu !" On jouait depuis neuf minutes entre le pays de Galles et le Portugal quand Louis Rees-Zammit a inscrit le premier essai de la rencontre entre les deux nations qui s'affrontent en phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023, dans le cadre du groupe C.



Trouvé sur son aile droite, l'ailier du XV du Poireau est allé à dame et a débloqué le tableau d'affichage d'une rencontre plus serrée que prévue.



Après avoir marqué, le joueur de 22 ans s'est précipité pour aller faire la fameuse célébration de CR7 : un petit saut à 180°, accompagné du mythique "Siuuu". Le football et le rugby, les deux sports cousins, ont donc été réunis l'espace de quelques minutes lors de ce Mondial de rugby en France.