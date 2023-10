Coupe du monde de rugby, Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : Les Springboks sacrés champions du monde !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Afrique du Sud a été sacrée championne du monde de rugby pour la quatrième fois de son histoire après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande en finale (11-12).

Et à la fin, ce sont les Springboks qui gagnent. L'Afrique du Sud a remporté, samedi 28 octobre au Stade de France, son quatrième titre de championne du monde après sa victoire en finale face à la Nouvelle-Zélande (11-12). C'est la première nation de l'histoire à remporter quatre titres. Clin d'œil : les Boks ont remporté les deux éditions de la Coupe du monde de rugby organisées en France (2007, 2023).



Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : Le résumé de la finale en version long format



Une nouvelle fois excellents en défense, les hommes de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber ont une nouvelle fois gagné avec un point d'avance. C'était le leitmotiv de leur tournoi lors de la phase à élimination directe. Ils ont reproduit ce qu'ils avaient fait en quarts face à l'équipe de France (28-29) et en demie contre l'Angleterre (15-16). A l'inverse de ces deux matches, ils ont mené tout au long de la finale face à des Blacks indisciplinés.







Un jeu au pied défaillant chez les Blacks



Le tournant de la finale a eu lieu en première période. A la 28e minute de cette finale, Sam Cane a écopé d'un carton jaune pour un plaquage haut sur Jessie Kriel. Six minutes plus tard, le "bunker" a décidé que le jaune se transformait en carton rouge. Cela a condamné les Blacks à jouer à 14 contre 15 le reste de la rencontre. Entretemps, les Boks avaient passé 12 points au pied, grâce à leur buteur Handré Pollard impeccable au pied.



Curieusement, les hommes de Ian Foster ont dominé la seconde période face à des Boks fatigués qui ont misé sur leurs finisseurs avec leur banc à sept avants. Malgré cette domination, les Néo-Zélandais n'ont marqué qu'un essai, par Beauden Barrett. Richie Mo'unga a raté la transformation de cet essai dans la foulée et manqué l'opportunité de mettre les siens devant pour la première fois.



Il y a eu un dernier moment fort dans cette finale. A la 73e minute, Chelsin Kolbe a pris un carton jaune pour un en-avant volontaire et laissé les deux équipes à 14. Jordie Barrett s'est chargé de l'exécution de la pénalité longue distance, mais lui aussi a failli. Les défauts vus en demi-finale chez les triples champions du monde leur ont coûté le titre. Mais leur première demi-heure de match restera aussi comme un handicap. Les Boks, eux, restent sur le toit du monde. C'est le sacre du pragmatisme.