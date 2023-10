Coupe du monde de rugby - Nouvelle-Zélande : une 5e finale pour les All Blacks

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Vainqueur de l'Argentine en demi-finale (6-44), vendredi 20 octobre, la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour sa 5e finale dans un Mondial de rugby.

La Nouvelle-Zélande continue d'écrire l'histoire de la Coupe du monde de rugby. La nation kiwi s'est qualifiée pour sa cinquième finale dans la compétition, vendredi 20 octobre, après sa démonstration en demi-finale face à l'Argentine (6-44) au stade de France.



Argentine - Nouvelle-Zélande : Tous les essais en vidéo



Les chiffres sont impressionnants : les All Blacks vont disputer une cinquième finale en dix éditions, ce qui leur donne un pourcentage de présence en finale de 50%. Au début de la compétition, ils détenaient le record avec l'Australie et l'Angleterre (4 finales en 9 participations).



L'Angleterre peut encore recoller

Sortis en phase de groupes, les Wallabies n'ont pu jouer la phase à élimination directe de la compétition. L'Angleterre peut encore égaler les Blacks si elle bat l'Afrique du Sud lors de la seconde demie*, ce samedi 21 octobre (match à suivre sur TF1 et MYTF1).



Essais marqués : Will Jordan rejoint Lomu, Habana et Savea



Première nation à avoir été titrée championne du monde en 1987, la Nouvelle-Zélande a ajouté deux autres titres à son palmarès en 2011 chez elle et en 2015 en Angleterre.



Le tableau des participations et présences en finale



1 - Nouvelle-Zélande : 10 participations / 5 finales (1987, 1995, 2011, 2015 et 2023) / 3 titres (1987, 2011, 2015)

2 - Australie : 10 participations / 4 finales (1991, 1999, 2003, 2015) / 2 titres (1991, 1999)

3 - Angleterre : 10 participations / 4 finales (1991, 2003, 2007, 2019)* / 1 titre (2003)

4 - France : 10 participations / 3 finales (1987, 1999, 2011)

5 - Afrique du Sud : 8 participations / 3 finales (1995, 2007, 2019)* / 3 titres (1995, 2007, 2019)