Coupe du monde de rugby : Palmarès, finales... Les chiffres historiques

La Coupe du monde de rugby 2023 suit son cours en France. Avant d'entamer cette 3e journée, retour sur les chiffres historiques de la compétition, et sur son palmarès.

La Coupe du monde de rugby 2023 organisée en France est loin d'avoir rendu son verdict. Mais avant d'entamer, jeudi soir à l'occasion de France - Namibie, la troisième journée de la phase de groupes de la compétition, retour sur les chiffres marquants du Mondial dans l'histoire.



Palmarès : Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud dominent les débats



La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont tous les deux remporté trois éditions de la Coupe du monde, en plus de se partager le gâteau, à deux, sur les quatre dernières éditions du Mondial, soit depuis 2007. Les Blacks ont ainsi décroché le titre en 1987, 2011 et 2015. Ils sont les seuls à l'avoir fait deux fois de suite.



Les Springbocks, eux, ont soulevé le trophée en 1995, 2007 et 2019, et sont donc les tenants du titre. On notera que l'Australie avait bien débuté historiquement, en s'imposant en 1991 et 1999, soit lors de deux des quatre premières éditions. Une seul nation européenne a été sacrée championne du monde : l'Angleterre, en 2003.



La France court après sa première Coupe du monde



Difficile pour les Bleus de se faire une place jusqu'ici, avec une concurrence féroce notamment de la part de l'hémisphère sud. Ce dernier a d'ailleurs réussi, une fois dans l'histoire, à réunir quatre nations dans le dernier carré de la compétition. C'était en 2015.



Les Tricolores sont les seuls à avoir été présents en finale sans jamais remporter la compétition. La France était en effet à une marche de la gagne en 1987, 1999 et 2011, mais avait cédé face aux Blacks deux fois, et à l'Australie une fois. Seule l'Angleterre a perdu autant de finales que les Bleus (3).