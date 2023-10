Coupe du monde de rugby, pays de Galles - Argentine : les flocages des maillots gallois défectueux

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Le quart de finale entre le pays de Galles et l'Argentine a été marqué par les soucis de maillots des Gallois lors du premier acte. Les flocages n'ont pas tenu bon.

On s'attendait à tout sauf à ça. La première période du quart de finale entre le pays de Galles et l'Argentine a été marqué par la sortie sur blessure de Jaco Peyper, l'arbitre du match, mais aussi par les soucis de flocage des maillots gallois.



Vidéo : Le résumé de pays de Galles - Argentine



Dès le début de la rencontre, les numéros des joueurs du XV du Poireau ont commencé à se décoller des maillots. Plusieurs joueurs, dont le pilier Gareth Thomas, ou encore Josh Adams ont même perdu des éléments sur le terrain.



A la pause, le pays de Galles a donc changé l'intégralité des maillots, dont l'impression avec la presse à chaud (la machine qui floque les maillots) s'est mal passée. Le second jeu n'a pas eu les même soucis que ses devanciers. Par contre, les Gallois ont fini par perdre ce quart de finale. Ce n'était pas leur jour.