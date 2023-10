Coupe du monde de rugby, pays de Galles - Argentine : les Pumas vont en demi-finale !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition après sa victoire face au pays de Galles (17-29), au stade Vélodrome, à Marseille.

Un succès renversant pour les Pumas et surtout une accession en demi-finale. L'Argentine est venue à bout d'un pays de Galles aux deux visages, samedi 14 octobre, au stade Vélodrome à Marseille, et s'est qualifiée pour le dernier carré.



Menés au score à la mi-temps (10-6), les hommes de Michael Cheika ont construit leur succès grâce à deux pénalités obtenues juste avant de repartir aux vestiaires. Le buteur Emiliano Boffelli a fait parler son adresse au pied pour laisser ses coéquipiers à portée des Gallois, portés par l'essai de Dan Biggar (14e) de leur côté.



Troisième demie pour les Pumas au Mondial



Les Gallois regretteront d'avoir reculé, en plus d'avoir été pénalisés, avant la pause. Si l'essai de l'entrant Tomos Williams a fait du bien et permis au XV du Chardon de repasser devant au score à la 55e minute, c'est l'Argentine qui a fait la différence avec son banc.



Joel Sclavi (68e) et Nicolas Sanchez (77e), qui a intercepté une passe ratée de Sam Costelow, ont marqué les deux essais pour les Pumas, laissés en vie par l'adresse au pied de Boffelli (16 points). Sortis en quarts en 2019, revoilà les joueurs de l'Albiceleste en demi-finale, comme en 2007 et 2015.