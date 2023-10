Coupe du monde de rugby, Pays de Galles - Géorgie : Le XV du Poireau régale !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Le pays de Galles a signé un quatrième succès lors de la phase de groupes en disposant de la Géorgie (43-19), samedi 7 octobre, à Nantes.

Les Gallois retrouvent des couleurs, peu à peu. Arrivés dans un état lamentable dans cette Coupe du monde de rugby 2023, les hommes de Warren Gatland ont réussi à se rassurer lors de la phase de groupes de la compétition en signant un 4/4, avec une qualification maîtrisée pour les quarts de finale de la compétition.



Pays de Galles - Géorgie : Voir tous les essais en vidéo



Opposés à la Géorgie, samedi 7 octobre, au stade de la Beaujoire à Nantes, les Gallois ont signé un succès spectaculaire (43-19) avec une équipe logiquement remaniée. Ils ont passé six essais au total, dont trois du seul Louis Rees-Zammit (43e, 67e, 74e).



Tomas Francis (16e), Liam Williams (23e) et George North (80e) ont été les autres marqueurs pour le XV du Poireau. De leur côté, les Lelos ont passé trois essais par Merab Sharikadze (35e), Vano Karkadze (59e) et Davit Niniashvili (62e).



Le classement du groupe C



1 - Pays de Galles : 19 points (Q)

2 - Australie : 11 points

3 - Fidji : 10 points (3 matches)

4 - Géorgie : 3 points

5 - Portugal : 2 points (3 matches)