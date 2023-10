Coupe du monde de rugby : Penaud, Ramos, points... Ces stats qui montrent que les Bleus méritaient les demies

La France ne prendra pas part aux demi-finales de la Coupe du monde de rugby, qui débutent vendredi. Pourtant, les chiffres des Bleus les placent presque systématiquement dans le top 4 du tournoi...

C'est depuis leur canapé que les Bleus suivront, avec un immense pincement au cœur, les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2023, entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande vendredi, puis entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud samedi. La faute à une élimination bien plus précoce qu'attendu et espéré, dès les quarts de finale, face aux Springboks.



Chaîne et horaires des demi-finales de la Coupe du monde



Une sortie de route d'autant plus frustrante que les hommes de Fabien Galthié ont, dans les chiffres, nettement leur place parmi les quatre meilleures équipes de la compétition, tant d'un point de vue individuel que collectif. Prenons d'abord les cas individuels.







Les chiffres des Bleus à la Coupe du monde



Thomas Ramos est le meilleur marqueur actuel du Mondial avec 74 points et celui qui a réussi le plus de transformations (21), Damian Penaud est le meilleur marqueur d'essais avec six réalisations, mais aussi celui qui a réalisé le plus de percées (13), devant... son coéquipier Louis Bielle-Biarrey et Bundee Aki (10). Antoine Dupont est de son côté leader en termes de passes après contact (10), à égalité avec Salesi Piutau. Les seules catégories où aucun Bleu ne figure dans le top 4 sont le nombre de courses et de plaquages.



Collectivement, l'équipe de France est deuxième au nombre de points marqués (238), 2e à égalité au nombre d'essais (30), 2e à égalité au nombre de transformations (25), 2e au nombre de percées (55) et de passes après contact (53). Là encore, le seul "retard" se situe au nombre de plaquages. Avec les Bleus, l'excellence était (presque) partout. Et cela n'a pas suffi...