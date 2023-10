Coupe du monde de rugby - Pourquoi les "Yeux d'Emilie" de Joe Dassin est l'hymne de l'équipe de France ?

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - C'est la chanson du Mondial. Mais pourquoi les "Yeux d'Emilie" de Joe Dassin est devenu l'hymne de l'équipe de France pendant la compétition ? Eléments de réponse.

"Moi, j'avais le soleil. Jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil. Nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la mélancolie au soleil d'Émilie. Devenait joie de vivre."



On ne vous présente plus "Les Yeux d'Emilie", le tube de Joe Dassin sorti en 1978. Le titre est devenu l'hymne de l'équipe de France de rugby lors de cette Coupe du monde de rugby 2023.



Au fil des semaines, il est devenu l'égal de "Freed From Desire" chez les joueurs de l'équipe de France de football, officiellement qualifiés pour l'Euro 2024 après leurs succès aux Pays-Bas (1-2).



Un hymne venu tout droit du Sud-Ouest



Très populaire dans le Sud-Ouest, que ce soit lors des fêtes, dans les stades de rugby, ou les salles de basket dans les Landes, le titre s'est généralisé dans les tribunes lors de la Coupe du monde, notamment après les victoires de l'équipe de France.



Une nouvelle version est sortie au début de la compétition, remixée par le célèbre groupe Collectif Métissé.