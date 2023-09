Coupe du monde de rugby - Premier match nul du tournoi entre la Géorgie et le Portugal !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - La Géorgie et le Portugal n'ont pas réussi à se départager (18-18) lors de la 3e journée de la phase de groupes du Mondial. C'est le premier nul de ce Mondial.

Une rareté. La Géorgie et le Portugal n'ont pas réussi à se départager lors la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 offrant à la compétition son premier match nul. Au stadium de Toulouse, les Lelos et les Lobos se sont quittés sur un score de parité (18-18), ce samedi 23 septembre.



Géorgie - Portugal : Tous les essais du match en vidéo



Il y a eu quatre essais lors de ce match très ouvert et plaisant : deux pour les Portugais de Patrice Lagisquet et deux pour les Géorgiens, favoris au coup d'envoi. Ce sont les Lelos qui ont ouvert le score à la 2e minute grâce à l'ailier Akaki Tabutsadze. A la pause, la Géorgie était devant sur le score de 13-5.



Le Portugal, si près du bonheur...



La seconde période a ressemblé à un cavalier seul des Portugais. La 16e nation au classement World Rugby a complètement lessivé son adversaire, rarement mis dans cet état par une nation au niveau supposé inférieur.



Devant au tableau d'affichage, grâce à un double de leur ailier Raffaele Storti (34e, 57e), les "Loups" ont finalement été rejoints sur le fil à la 78e minute après un essai validé par la vidéo, signé Tengizi Zamtaradze.



Pourtant, quelques secondes après cet essai non-transformé, le Portugal a eu la balle de match après avoir obtenu une pénalité. Nuno Sousa Guedes a également été mis en échec face aux perches (82e). Une déception, assurément car la nation ibère n'avait jamais été aussi proche de son premier succès en Coupe du monde de rugby. Mais les Lobos peuvent être fiers d'eux.