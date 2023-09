Coupe du monde de rugby : Quand l’Afrique du Sud communique… grâce à des lumières

Le premier match de l’Afrique du Sud dans la Coupe du monde de rugby 2023, contre l’Ecosse, a été l’occasion d’observer le staff des Springboks communiquer avec ses joueurs grâce... à des lumières.

L’Afrique du Sud est l’un des favoris de la Coupe du monde 2023 qui a débuté en France le 8 septembre dernier. Les Springboks étaient donc très attendus pour leur entrée en lice contre l’Ecosse deux jours plus tard et n’ont pas déçu en termes de résultat pur, avec un succès 18-3. Mais au-delà d’une occasion de juger le niveau sud-africain, ce match a aussi permis de découvrir la technique utilisée par le staff du champion du monde en titre pour communiquer avec ses joueurs.



Présent en tribunes, ce dernier a en effet utilisé un jeu de lumières pour interagir avec les 15 acteurs présents sur le pré. Trois spots, pour trois couleurs, avec chacune une signification. "On a commencé à utiliser ce système contre la France, ici même (à Marseille, en novembre 2022), a révélé Jacques Nienaber, le sélectionneur sud-africain, après la rencontre. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bord du terrain pendant un match, mais avec cette sorte de dôme, le bruit est énorme. Alors on a du mal à s’entendre."

"Pas d’indication tactique", vraiment ?

Mais dans quel but ? "Ce procédé ne leur sert que pour évaluer la santé d'un joueur blessé, et ne donne pas d'indication tactique", a assuré Nienaber. "On utilisait déjà cela au Munster (2016-2017, lorsqu’il était entraîneur de la défense sous Rassie Erasmus, ndlr). Le rouge indiquait une blessure sérieuse et donc un remplacement immédiat ; l’orange, on se donnait 5 ou 10 minutes pour trancher ; le vert, tout était ok".

Mais la réalité n’est peut-être pas aussi simple, puisque ces fameuses lumières ont été observées plusieurs fois durant la rencontre, notamment au moment de décider comment jouer une pénalité. "Je ne crois pas qu'on ait besoin de la permission de World Rugby !", a en tout cas évacué Nienaber.