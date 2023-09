Coupe du monde de rugby : Quel bilan pour les Bleus au Vélodrome ?

L’équipe de France affronte la Namibie jeudi soir pour son 3e match de poules dans la Coupe du monde de rugby 2023. Quel est le bilan des Bleus à Marseille ?

L’équipe de France est attendue au tournant contre la Namibie jeudi soir, pour son troisième match de poules dans le Mondial 2023 de rugby. Pour répondre aux attentes, les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur le soutien d’un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant… et qui réussit très bien, historiquement, aux Tricolores.



L’équipe de France a en effet joué à 13 reprises dans le stade de la cité phocéenne, pour un bilan de 11 victoires et 2 défaites. Onze de ces rencontres se sont déroulées dans le cadre d’un Test match, une en Coupe du monde, et une au tournoi des Six Nations. Après son match de jeudi contre la Namibie, c’est d’ailleurs dans le cadre du Six Nations que l’équipe de France retrouvera le Vélodrome, contre l’Irlande, le 2 février 2024.

Le bilan de l’équipe de France de rugby au Vélodrome

Novembre 2000 (Test match) : Victoire 42-33 contre la Nouvelle-Zélande

Novembre 2001 (Test match) : Victoire 14-13 contre l’Australie

Novembre 2002 (Test match) : Victoire 30-10 contre l’Afrique du Sud

Août 2003 (Test match) : Victoire 17-16 contre l’Angleterre

Novembre 2004 (Test match) : Défaite 24-14 contre l’Argentine

Novembre 2005 (Test match) : Victoire 26-16 contre l’Australie

Août 2007 (Test match) : Victoire 22-9 contre l’Angleterre

Septembre 2007 (Coupe du monde, phase de poules) : Victoire 64-7 contre la Géorgie

Novembre 2008 (Test match) : Victoire 12-6 contre l’Argentine

Novembre 2009 (Test match) : Défaite 39-12 contre la Nouvelle-Zélande

Novembre 2014 (Test match) : Victoire 40-15 contre les Fidji

Février 2018 (Six Nations) : Victoire 34-17 contre l’Italie

Novembre 2022 (Test match) : Victoire 30-26 contre l’Afrique du Sud