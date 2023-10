Coupe du monde de rugby : Qui a marqué le plus de points sur une édition ?

Les meilleurs marqueurs de cette édition de la Coupe du monde de rugby sont pour le moment à 45 unités. Peuvent-ils battre le record en la matière ? On fait le point.

La rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay jeudi soir sonnera le coup d'envoi de la dernière salve de matches de groupes dans cette Coupe du monde de rugby 2023. L'occasion de (re)faire un point sur les statistiques individuelles des joueurs, et en particulier sur le nombre de points marqués. A ce jeu-là, ils sont deux à dominer les débats avec 45 points : l'Australien Ben Donaldson et l'Irlandais Johnny Sexton.



Le Tricolore Thomas Ramos les suit de près avec 41 unités, comme l'Anglais George Ford. Tout ce petit monde peut-il aller chercher le record en la matière ? Cela semble difficile. Ce record date de l'édition 1987 et est toujours détenu par le Néo-Zélandais Grant Fox, avec 126 points. A titre de comparaison, ce dernier avait déjà inscrit 70 points à l'issue des trois matches de poules de son équipe : 10 pénalités et 20 transformations.



A noter que la France place deux joueurs dans le top 6 de ce classement : Thierry Lacroix et Frédéric Michalak.

Le classement des meilleurs marqueurs sur une Coupe du monde

1.Grant Fox (Nouvelle-Zélande, 1987) : 126 points

2. Jonny Wilkinson (Angleterre, 2003) : 113 points

3. Thierry Lacroix (France, 1995) : 112 points

4. Percy Montgomery (Afrique du Sud, 2007) : 105 points

5. Gavin Hastings (Ecosse, 1995) : 104 points

6. Frédéric Michalak (France, 2003) : 103 points