Coupe du monde de rugby : Sam Whitelock va battre un record avec les Blacks

La Nouvelle-Zélande n’a pas le droit a l’erreur face à l’Italie vendredi pour son 3e match de poules de la Coupe du monde de rugby. Mais au-delà de l’enjeu collectif, Sam Whitelock a un record en vue.

Une défaite de la Nouvelle-Zélande contre l’Italie, vendredi soir, et les Blacks seraient éliminés de la Coupe du monde de rugby en France. Un match nul ? Ils auraient encore une petite chance lors de la dernière journée. L’enjeu est de taille donc, au Groupama Stadium, pour Barrett et ses coéquipiers. Mais l’un d’entre eux va connaître, quoiqu’il arrive, une émotion particulière.



Sam Whitelock, qui sera sur le banc au coup d’envoi, devrait en effet entrer en jeu et ainsi dépasser Richie McCaw pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de sa sélection. Le deuxième ligne enregistrera sa 149e cape s’il foule la pelouse rhodanienne. En cas de 22e match lors d’une Coupe du monde, il égalera par la même occasion le record de McCaw et de l’Anglais Jason Leonard. En 148 matches avec les Blacks, il a inscrit 35 points (7 essais).