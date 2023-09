Coupe du monde de rugby - Thomas Ramos sur la victoire des Bleus : "Ne pas s'enflammer"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Retrouvez les réactions des joueurs de l'équipe de France après leur succès contre les All Blacks (27-13).

Vainqueurs de la Nouvelle-Zélande au Stade de France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 (27-13), les joueurs de l'équipe de France ont affiché leur satisfaction au micro de TF1 et de Christian Califano.

La réaction de Thomas Ramos à TF1

"C'est un match d'ouverture, donc tout n'a pas été parfait. Il y a des choses à revoir : il fait très chaud, le ballon glisse. Dans l'envie et l'attitude, je pense qu'on y était. La première mi-temps est moyenne, mais pourtant on est devant à la mi-temps. Et ça s'est plutôt positif, malgré quelques aspects de notre jeu à revoir."

"En seconde période, on revient avec d'autres intentions d'entrée, dès le coup d'envoi. Voilà, on est très très contents d'avoir gagné ce premier match, maintenant la Coupe du monde est longue, on ne va pas s'enflammer."

La réaction de François Cros à TF1

"C'est une équipe joueuse on le savait, surtout qu'ils sortaient d'une grosse déconvenue en préparation. On ne pouvait pas être surpris par l'intensité qu'ils ont proposé. Le petit écart fait du bien et on va pouvoir profiter de cette victoire."