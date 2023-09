Coupe du monde de rugby - Une défaite historique pour les All Blacks

L’équipe de France a dominé la Nouvelle-Zélande (27-13) vendredi soir en ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. Les All Blacks ont ainsi concédé la première défaite de leur histoire en poules.

C’est ce qu’on appelle une fin de (très grosse) série. Vendredi soir, l’équipe de France a dominé la Nouvelle-Zélande (27-13) en match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. Une entame idéale pour les Bleus, qui ont réussi une performance de taille : infliger aux All Blacks la première défaite de leur histoire dans un match de poules de Mondial.

Il faut presque se frotter les yeux pour y croire mais oui, les Néo-Zélandais avaient, avant vendredi, remporté 31 matches de poules sur 31, au fil des neuf dernières éditions de la Coupe du Monde. Et pour rendre cette série encore plus exceptionnelle, les Blacks n’avaient gagné qu’une seule fois par moins de 10 points d’écart sur ces 31 rencontres, face à l’Angleterre en 1991 (18-12).

La France bête noire des All Blacks ?

Les coéquipiers de Jordie Barrett sortaient d’une déconvenue face à l’Afrique du Sud à domicile en match de préparation (7-35) et confirment qu’ils ne sont pas au mieux. Ils auront peut-être l’occasion de se remettre en confiance face à la Namibie, le vendredi 15 septembre. Mais quoiqu'il en soit, la France est la nation qui compte le plus de victoires contre les All Blacks à la Coupe du Monde du Rugby (3). Encore un beau chiffre à souligner...