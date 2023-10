Coupe du monde de rugby - XV de France : Antoine Dupont, un retour "très positif"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - De retour avec le groupe France pour la suite de la compétition, Antoine Dupont a repris sa place de manière naturelle. Les Bleus sont, eux, heureux de le revoir.

Le capitaine est bien de retour. Opéré de sa fracture "maxillo-zygomatique" à Toulouse, le 22 septembre dernier, Antoine Dupont a repris sa place dans le groupe France ce dimanche 1er octobre 2023.



Le Studio : Danty, "le joueur de l'ombre" des Bleus



Le demi de mêlée a retrouvé ses coéquipiers de manière naturelle. Il s'est entraîné à l'écart dimanche pour ses retrouvailles avec le terrain.

Le retour du maître à jouer du XV de France a été commenté dimanche soir par Thomas Ramos et Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche française.



"Très heureux de le voir"

"Pour le groupe, c'est bien de se retrouver à 33. C'est toujours agréable de retrouver quelqu'un qui s'est fait mal. Quand il est revenu, il était bien, souriant. Il a pu se reposer de son opération, c'était agréable de le revoir, son retour a été assez fluide", a décrit l'arrière des Bleus.

"On est tous très contents qu'il soit revenu avec nous. Son retour est très positif. On a été très heureux de le voir ce (dimanche) matin", a assuré Ghezal de son côté.

"Beaucoup de choses ont été dites sur la façon dont il devait reprendre ou non. Il est revenu, il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait un protocole, il l'a suivi. On fera un point. Moi, je suis ce qu'on me dit et je me fie à l'avis médical."