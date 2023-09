Coupe du monde de rugby - XV de France : Cyril Baille a repris l'entraînement

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Découvrez les dernières informations concernant le XV de France. Les Bleus de Fabien Galthié ont repris le chemin de l'entraînement avec la présence de Cyril Baille.

L'équipe de France de rugby a repris le chemin de l'entraînement. Après une journée de repos vendredi après leur succès étriqué contre la Namibie, qui a permis à certains d'aller voir la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice (succès 2-3 de Nice), les Bleus ont débuté la préparation de France - Namibie dans leur QG de Rueil-Malmaison.



Cet entraînement a permis à Cyril Baille de participer à son premier entraînement collectif depuis sa blessure au mollet droit mi-août. Le pilier des Bleus s'était blessé lors du deuxième test match contre l'Ecosse à Geoffroy-Guichard. Il souffrait d'un décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne du mollet et son absence était estimée entre 5 et 6 semaines. Son retour est une excellente nouvelle pour les Français.







Direction le Sud pour les Bleus



Dimanche après-midi, les joueurs du XV de France prendront la route d'Aix-en-Provence, où est situé leur deuxième camp de base de ce Mondial. En effet, les Bleus vont affronter la Namibie à Marseille, le jeudi 21 septembre prochain (21h00), avant de défier l'Italie à Lyon, le vendredi 6 octobre (21h00). Ils resteront donc dans le Sud de la France jusqu'à la fin de la phase de groupes, soit presque trois semaines.



S'ils se qualifient pour les quarts de finale, les Bleus sont déjà assurés de jouer au Stade de France, quelque soit leur classement dans la poule A. L'enceinte Dyonisienne recevra par la suite toutes les rencontres du Final Four (demi-finales, petite finale, finale). Le mois d'octobre se fera donc en région parisienne, si les Bleus font le boulot.