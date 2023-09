Coupe du monde de rugby - XV de France : Cyril Baille révèle les secrets du cri de guerre des Bleus

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Dans Le Mag de la Coupe du monde, sur TF1, Cyril Baille a dévoilé les secrets du cri de guerre des joueurs de l'équipe de France de rugby.

C'est quoi le cri de guerre de l'équipe de France ? Cyril Baille a répondu à la question au micro de Yoann Huget, dans "Huget à domicile", la pastille de l'ancien international français dans le Mag de la Coupe du monde de rugby sur TF1. Interrogé par son ancien coéquipier au Stade Toulousain et chez les Bleus, le pilier a dévoilé les secrets de ce cri de rassemblement.



Une inspiration trouvée chez Joe Dassin

L'histoire implique Joe Dassin, dont le célèbre tube 'Siffler sur la colline' a retenu l'attention de nos champions. "Lors d'une troisième mi-temps, on chantait : 'De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines (...) Zaï zaï zaï zai'. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit Azaï, Zaï, Zaï. Et après, pour un oui, pour un non, on faisait que dire : 'Azaï'. Et c'est resté. Ça a été le cri de guerre au Stade (Toulousain)."



"Quand Fabien est arrivé, on cherchait aussi un cri de guerre, je me suis dit : 'Pourquoi ne pas le faire aussi en équipe de France ?' "