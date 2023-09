Coupe du monde de rugby - XV de France : Julien Marchand blessé

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Blessé lors du match d'ouverture entre la France et les All Blacks (27-13), le talonneur Julien Marchand passera des examens complémentaires en début de semaine.

Le talonneur du XV de France Julien Marchand (28 ans, 31 sélections), blessé lors de la victoire face aux All Blacks (27-13), va passer des "examens supplémentaires" en début de semaine, a indiqué samedi l'entraîneur-adjoint des Bleus Laurent Labit.

Marchand, sorti dès la 12e minute de la rencontre, souffrirait, selon son sélectionneur Fabien Galthié, d'une "déchirure" à un ischio, une blessure qui pourrait le priver de toute la phase de groupes de la compétition.

Le staff pas inquiet, même en cas de blessure prolongée

"Julien va passer des examens en début de semaine. On espère que ce n'est pas très grave (...) Une fois qu'on aura le diagnostic et le verdict de sa blessure, on prendra une décision", a confié Labit, entraîneur en charge de l'attaque du XV de France.

"On a encore deux talonneurs dans le groupe, Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit. On a aussi des piliers qui peuvent jouer talonneur. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas raison de s'affoler : on va pas se se précipiter, on a un match (contre l'Uruguay, NDLR) qui va arriver jeudi où, de toute façon, Julien n'était pas prévu dans la rotation."