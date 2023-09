Coupe du monde de rugby - XV de France : La composition probable des Bleus contre la Namibie

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Voici la composition probable de l'équipe de France face à la Namibie. Le match se déroulera jeudi 21 septembre au Vélodrome, à Marseille (21h00).

Les cadres devraient effectuer leur retour chez les Bleus. Opposé à la Namibie, jeudi 21 septembre prochain au stade Vélodrome à Marseille (21h00), le XV de France devrait, selon les informations du Mag de la Coupe du monde de rugby sur TF1, récupérer ses meilleurs joueurs.



Les Bleus, la montée en puissance



Ainsi, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Damien Penaud, Gaël Fickou, Thomas Ramos et consorts pourraient effectuer leur grand retour dans le XV de départ de Fabien Galthié pour cette troisième sortie dans cette Coupe du monde de rugby 2023.



La surprise Bielle-Biarrey



L'opposition effectuée dimanche matin au QG de Rueil-Malmaison, avant le départ pour Aix-en-Provence, a clairement distingué les titulaires et remplaçants pour cette rencontre à venir. Après une journée de repos vendredi, les Bleus ont commencé la préparation du match samedi.

Huget à domicile : Uini Atonio, le colosse des antipodes

Il devrait y avoir deux grands retours : ceux de Jonathan Danty - au poste de centre - et de Cyril Baille au poste de pilier gauche. Blessés pendant la préparation, mi-août les deux joueurs avaient été laissés au repos lors de la deuxième rencontre face à l'Uruguay, par précaution.



Il pourrait y avoir une seule surprise dans ce XV de départ : la présence de Louis Bielle-Biarrey au poste d'ailier côté gauche à la place du titulaire habituel, Gabin Villière. L'ailier de 27 ans a disputé l'intégralité des deux premières rencontre contre les All Blacks et l'Uruguay. Il devrait donc souffler un peu.