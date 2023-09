Coupe du monde de rugby - XV de France : Le message d'espoir d'Antoine Dupont

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Opéré de sa fracture "maxillo-zygomatique", Antoine Dupont a passé un message d'espoir sur les réseaux sociaux.

Antoine Dupont y croit. Opéré de sa fracture "maxillo-zygomatique", vendredi soir, à Toulouse, le capitaine du XV de France a pris la parole pour la première fois depuis sa blessure subie lors de France - Namibie, jeudi 21 septembre.



France - Namibie : La blessure et la sortie d'Antoine Dupont



"Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages", a écrit le joueur du Stade Toulousain. Il devrait faire son retour dans le groupe France dans une dizaine de jours, avant de préparer son retour sur les terrains qui se voudra "progressif" et sous contrôle médical selon le communiqué de France Rugby.