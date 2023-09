Coupe du monde de rugby - XV de la Rose : Steve Borthwick pense que l'Angleterre va progresser

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Heureux de la victoire de l'Angleterre face au Japon (34-12), le sélectionneur du XV de la Rose estime que son équipe va monter en régime.

Steve Borthwick est un entraîneur satisfait. Même si son Angleterre n'a pas déroulé son rugby face à une équipe du Japon joueuse (34-12), dimanche 17 septembre, le technicien a félicité ses troupes après ce deuxième succès en deux rencontres.



Angleterre - Japon : le résumé du match



Selon le sélectionneur anglais, entré en fonction en début d'année 2023, son équipe dispose d'une belle marge de progression pour ce Mondial. Notamment dans le secteur offensif.



L'Angleterre presque en quarts



Après avoir dominé ses deux plus gros adversaires - l'Argentine et le Japon - le XV de la Rose peut déjà se projeter sur les quarts de finale.



A priori, ni les Samoa, ni le Chili ne viendront surprendre les coéquipiers d'Owen Farrell, qui devrait faire ses débuts dans la compétition après avoir purgé sa suspension de quatre matches.



Ils ont dit



Steve Borthwick, sélectionneur de l'Angleterre



"Les joueurs s'en sont extrêmement bien sorti dans un match très difficile face à une équipe du Japon très bien entraînée, qui était venue avec un plan de jeu bien établi. On s'attendait à un match serré et on savait qu'il allait falloir accélérer sur la fin."



"Les conditions étaient difficiles pour les deux équipes. Le Japon a joué 37 fois au pied ce soir. Je ne sais pas depuis quand ça ne lui était pas arrivé. Les Fidji contre l'Australie n'ont marqué qu'un essai à la suite d'un coup de pied. Nous, on a réussi à marquer quatre essais."



"Notre jeu offensif va continuer à s'améliorer. C'est ce qui prend le plus de temps à venir. Certaines équipes ont eu quatre ans, voire plus, pour mettre leur jeu en place. On a eu quatre mois. On a encore une grosse marge de progression, cette équipe va continuer de grandir."