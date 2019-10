Deux changements chez les Tonga pour affronter la France

Le staff tongien a fait le choix de la continuité en procédant à seulement deux modifications dans son XV de départ

On prend (quasiment) les mêmes et on recommence ! Voilà une phrase prononcée, non pas par Jacques Brunel mais qui aurait pu l’être par Toutai Kefu, le sélectionneur tongien. Avec son staff, le manager a décidé de reconduire l’équipe qui s’est inclinée face à l’Argentine (12-28) samedi dernier.

Absent de marque, le pilier Ben Tameifuna sera remplaçant au profit de Ma’afu Fia. Ce choix s’explique par le fait que Tameifuna, le pilier du Racing 92 a joué les deux premiers matches de poule et a besoin de repos. L’autre joueur qui entre dans le XV de départ est le virevoltant ailier Cooper Vuna qui avait énormément apporté lors de son entrée en jeu face aux Pumas.

La composition des Tonga : Veainu - Vuna, Hingano, Piutau (cap.), Halaifonua - (o) Faiva, (m) Takulua - Vaipulu, Kapeli, Kalamafoni - Fifita, Lousi - Fia, Ngauamo, Fisi'ihoi.