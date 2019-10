Evitez le "bras de fer" avec les Springboks, conseille Jonny Wilkinson aux Anglais

L'ancienne gloire du rugby anglais, Jonny Wilkinson donne de précieux conseils à ses compatriotes avant de défier l'Afrique du Sud en finale.

"Vous ne voulez pas vous lancer dans un bras de fer avec ces gars", estime Jonny Wilkinson, champion du monde en 2003 et vice-champion en 2007 (battu par… l'Afrique du Sud), dans un entretien à l'AFP.

"Les Springboks ont une équipe vraiment étouffante qui peut vous enserrer et vous donner l'impression que le terrain est petit et vous donner l'impression qu'ils sont vingt sur le terrain. Il est très difficile, lorsque vous êtes piégés dans un jeu serré, de varier et de commencer à ouvrir le jeu", a ajouté l'ancien demi d'ouverture du RC Toulon.

Wilkinson redoute également la botte d'Handre Pollard, auteur de 14 points au pied (100% de réussite) contre les Gallois, en demi-finale : "Les Anglais doivent maintenir leur discipline à tout moment car il y a en face un buteur qui punit".