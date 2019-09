Fin de coupe du monde et de saison pour Afa Amosa

Ce mondial est décidément difficile pour les joueurs du Top 14 avec la blessure du troisième ligne samoan de l’Union Bordeaux-Bègles

On l’avait quitté boitillant après avoir aplati un essai face à la Russie et les images laissaient redouter le pire pour Afa Amosa le troisième ligne de l’Union Bordeaux-Bègles avec son genou qui partait en porte-à-faux. Le verdict est tombé et il confirme les pires prévisions : « rupture du ligament croisé antérieur et le latéral interne est touché également » d’après son président Laurent Marti à Bordeaux.

Marti de poursuivre : « C’est huit à neuf mois d’indisponibilité, saison terminée » chez nos confrères de France Bleu.

Rappelons que sur l’action, Kyrill Golotseev le pilier droit russe avait écopé d’un carton jaune pour le plaquage haut qui a entraîné cette grave blessure pour le Samoan.