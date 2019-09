France-Argentine : Mario Ledesma présente ses excuses à l'arbitre

Après la défaite des Pumas face à la France, le sélectionneur argentin Mario Lesdesma avait critiqué l'arbitrage. Il est revenu sur ses propos et a présenté ses excuses.

"Nous avons été arbitré comme un petit pays" avait déclaré Mario Ledesma, le sélectionneur du XV d'Argentine après la défaite 23-21 contre le XV de France, s'en prenant ainsi à l'arbitre australien, monsieur Angus Gardner.

Ses propos avaient beaucoup choqué dans son propre pays, le quotidien La Nacion regrettant sa déclaration : "Lesdesma a oublié les préceptes du rugby. Dans n'importe quel club argentin, les garçons apprennent à respecter l'adversaire et que l'arbitre a toujours raison".

Lundi, lors d'une conférence de presse, Ledesma a présenté ses excuses : "Le contexte de la fin de match, tous les efforts faits par les joueurs pour revenir au score, m'ont amené à dire des choses que je ne devais pas dire, surtout vu mon poste et les gens que je représente. Je ne veux pas que quelqu'un pense qu'on a perdu à cause de l'arbitre. J'ai aussi parlé de petits pays, ce n'était pas approprié et je présente mes excuses à ceux que j'ai pu heurter. Il n'y a pas de complots à la Coupe du monde."