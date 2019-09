France – États-Unis aura bien lieu

Le typhon Mitag s’éloigne du Japon et ne devrait pas remettre en cause la tenue du match du XV de France.

On avait connu Jacques Brunel adjoint de Bernard Laporte (2001-2007), entraîneur de Perpignan, sélectionneur de l’Italie, manager de l’UBB et enfin sélectionneur du XV de France. Aujourd’hui, le Gersois a endossé un nouveau costume, celui de mister météo. Pour lui, les nouvelles sont rassurantes : « Les dernières indications de ce matin montrent que le typhon s’éloigne du Japon et part sur la Corée ».

Le risque d’annulation pure et simple s’éloigne de plus en plus et la tenue du match ne semble plus être un problème. World Rugby avait protégé ses arrières en annonçant qu’en cas d’annulation, les deux équipes auraient hérité des points du match nul.