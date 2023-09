France - Namibie : Score et résumé, coupe du monde de rugby 2023, Poule A

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Revivez le troisième match de l'équipe de France, lors de la phase de groupes, face à la Namibie (96-0).

C'est terminé : La France s'offre son plus large succès en Coupe du monde en écrasant la Namibie 96-0. Les Bleus reprennent la tête du groupe, eux qui ont inscrit 14 essais.



Le résumé de France - Namibie

80e : Essai de pénalité alors qu'un Namibien a écroulé volontairement un ballon porté. 96-0, la Namibie va finir à 13 après le carton jaune.

76e : ENCORE UN ESSAI ! Jaminet est récompensé de sa bonne rentrée et conclut un jeu de petites passes parfaitement orchestré. 89-0 après la transformation.

68e : Le festival se poursuit avec un essai pour Ollivon, auteur d'un doublé ! Superbe feinte de passe pour Bielle-Biarrey avant de conclure. 82-0 avec la transformation de Ramos.

64e : ESSAI DES BLEUS ! Au tour de Bielle-Biarrey de s'offrir un doublé. A la base de l'action, un gros retour défensif de Jaminet après une interception namibienne. 75-0 désormais, grâce à la transformation de Ramos !

62e : La Namibie concède pénalités sur pénalités et doit trouver le temps long...

57e : Protocole commotion pour Boudehent, déjà remplacé par Woki.

55e : Triplé pour Penaud ! L'ailier tricolore imite Vincent Clerc en 2007 et fait encore parler son efficacité. 68-0 après la transformation de Ramos.

54e : Vague de changements pour les Bleus, avec notamment l'entrée de Jaminet à la place de Jalibert.

50e : ENCORE UN ESSAI ? On s'orientait vers un doublé de Couilloud en deux minutes après une interception. Mais Wardi est sanctionné d'un plaquage sans ballon.

49e : L'appel au bunker a rendu son verdict : Deysel voit son carton jaune être transformé en rouge pour son geste très dangereux.

46e : ESSAI DES BLEUS ! Couilloud, tout juste entré, profite du coup d'oeil de Mauvaka sur un deux contre un pour marquer sur son premier ballon ! Ramos transforme, 61-0 !

46e : On ne prend aucun risque avec Dupont, qui cède sa place à Couilloud.

45e : ESSAI DE LA NAMIBIE ? Une passe de Jalibert est interceptée et Rossouw croit sauver l'honneur pour les siens mais l'essai est annulé pour un choc tête contre tête de Deysel avec Dupont. Le capitaine namibien s'en sort bien avec un carton jaune...

45e : Jalibert pousse l'ailier adverse en touche. Ce second acte s'annonce tout aussi difficile pour la Namibie.

41e : C'est reparti au Vélodrome !

C'est la pause ! Les Bleus mènent 54-0 après un festival offensif.

40e+1 : ESSAI DE BIELLE-BIARREY ! Ca n'en finit plus et le jeune ailier tricolore profite d'un magnifique renversement du pied gauche de Dupont pour s'offrir un doublé à son tour. Cela fait désormais 54-0 après cette nouvelle transformation de Ramos !

38e : ESSAI DE DUPONT ! La Namibie explose face à la percussion de Penaud, qui sert son capitaine à l'intérieur. Ce dernier n'a plus qu'à conclure ! Ramos transforme et ça fait 47-0...

34e : ESSAI DES BLEUS ! Au tour de Flament de participer à la fête après une belle échappée de Jelonch. Ramos transforme plein axe, et ça fait 40-0 !

32e : ENCORE UN ESSAI ? Jelonch aplatit à son tour après un relais de Mauvaka... mais l'essai est annulé pour un en avant de ce dernier.

30e : Enfin de premiers espaces trouvés par la Namibie dans le camp français, mais cela se termine par un en avant.

26e : ESSAI DES BLEUS ! Danty passe en force après une touche pour s'offrir un doublé ! Ramos transforme dans la foulée, 33-0 !

26e : Petite alerte pour Atonio, qui est pris en charge par les soigneurs. Il reprend rapidement sa place.

24e : La Namibie est proche de concéder un nouvel essai mais souffle après un en avant de Jalibert. Que c'est dur...

22e : Ramos transforme, 26-0 et bonus offensif déjà assuré !

21e : ESSAI DES BLEUS ! Penaud s'offre déjà un doublé après une touche parfaitement gérée et un relais avec Mauvaka. Ca déroule !

20e : On sent les Bleus désireux de marquer les esprits ce soir après un match moyen contre l'Uruguay. Les attitudes sont bonnes.

18e : ESSAI DES BLEUS ! Les Tricolores régalent collectivement avec une succession de deux contre un parfaitement gérés. Ollivon conclut ce beau mouvement ! Ramos transforme dans la foulée et ça fait 19-0 !

13e : C'est chaud dans le camp namibien encore une fois, mais Jalibert est contré sur sa tentative de jeu au pied et la Namibie récupère une pénalité.

11e : Cette fois, ça passe pour Ramos. 12-0.

9e : ESSAI POUR LES BLEUS ! Bielle-Biarrey réussit une superbe passe pour Danty à la limite de la touche, et ce dernier profite de cette offrande pour inscrire le 2e essai de la rencontre. Sur son premier match de Coupe du monde !

7e : Ramos, excentré à droite, manque la transformation. 5-0.

6e : ESSAI DES BLEUS ! Après ce ballon porté, Dupont renverse le jeu d'un excellent coup de pied. Penaud hérite du ballon après rebond, fixe son défenseur, et conclut !

5e : Jalibert trouve une bonne touche sur une pénalité française. Première belle opportunité pour les Bleus, à 5 mètres.

3e : Mauvaise touche de Mauvaka, dont le lancer n'est pas droit.



2e : Les Bleus trouvent la solution d'entrée côté droit mais Penaud tente un jeu au pied prématuré.

1e : C'est parti au Vélodrome !

Les joueurs entrent sur la pelouse, place aux hymnes.



Le contexte

L'équipe de France a rendez-vous avec le Vélodrome. La mythique enceinte de l'Olympique de Marseille accueille, jeudi 21 septembre (21h00), une nouvelle fois un match du XV de France dans une grande compétition. Les Bleus défient la Namibie dans la cité phocéenne avec l'envie d'oublier le match inégal face à l'Uruguay.



Vidéo : Les premiers mots de Cyril Baille, de retour avec les Bleus



Avant que les coéquipiers d'Antoine Dupont ne battent les All Blacks lors du match d'ouverture de la compétition (27-13), le vendredi 8 septembre dernier, le Vélodrome avait été le théâtre du dernier succès des Bleus en France contre la Nouvelle-Zélande (42-33), le 18 novembre 2000. Un test match qu'avait joué Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, à l'époque.



Le bonus offensif espéré



Avec une équipe (presque) type alignée - Cyril Baille effectue son retour en première ligne et Jonathan Danty revient au centre - les Bleus seront en quête d'un troisième succès en trois matches dans cette phase de groupes.



Italie - Uruguay : le résumé vidéo



Ils auront surtout à cœur d'aller chercher leur premier bonus offensif du tournoi, histoire de sécuriser au maximum leur place au classement. Actuellement, c'est l'Italie qui est en tête de la poule A avec 10 points, contre 8 pour les Français.

Les deux nations se retrouveront le vendredi 6 octobre prochain (à 21h00, rencontre à suivre sur TF1 et MYTF1). Entretemps, la Squadra Azzurra aura joué son match contre les All Blacks, 3es avec 5 points.



Les Bleus sont à retrouver sur TF1 et MYTF1



Retrouvez sur cette page direct commenté toutes les vidéos de la rencontre (essais, moments forts) entre la France et la Namibie, ainsi que les résumés adaptés de MYTF1 (5, 10, 15 minutes).



Suivez la Coupe du monde de rugby sur TF1 et MYTF1 jusqu'au 28 octobre !