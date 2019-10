France-USA : Service minimum pour le XV de France (33-9)

A l'issue d'un match brouillon et peu maîtrisé sur le plan collectif, le XV de France s'est imposé face aux USA en prenant le bonus offensif.

La victoire avec le bonus offensif. C'est tout ce que l'on retiendra de ce match du XV de France. En panne d'inspiration, les Bleus ont profité de la faiblesse des Américains pour s'imposer.

Seulement trois points d'avance à la 65e…

A la mi-temps, il n'y avait d'ailleurs que six points d'écart entre les deux équipes ! La France menait 12-6 grâce à deux essais de Huget (6e) et Raka (24e), et une transformation de Ramos (8e).

Les Etats-Unis avaient profité des fautes des Bleus pour passer deux pénalités par A.J. MacGinty (19e, 31e). Au retour des vestiaires, MacGinty, avec une nouvelle pénalité, ramenait même les Etats-Unis à seulement trois points des Bleus (65e, 12-9) !

Serin, une entrée qui fait du bien

C'est à ce moment-là que Baptiste Serin entrait en jeu et éclairait le jeu des Bleus. Fickou (67e) puis… Serin (70e) et enfin Poirot (79e) inscrivaient trois essais (transformés par Camille Lopez) pour mettre définitivement les Bleus à l'abri.