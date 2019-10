Franck Azéma réagit à la sanction de Sébastien Vahaamahina

Le manager de Clermont, Franck Azéma est revenu sur la sanction infligé à son joueur suite au coup de coude sur Aaron Wainwright

Chez nos confrères de la Montagne, le manager général de Clermont est revenu sur le coup de coude et la sanction qu'elle entraîne pour son joueur.

Franck Azéma (manager de Clermont) : « Je m'attendais à une plus lourde sanction. Ça prouve qu'il a bien été défendu, ils ont sans doute entendu ce qui a été dit sur "Seb", sur son passé, sur le joueur et l'homme qu'il est. C'était important que cet aspect soit pris en compte, ce n'est pas un voyou. Sur le terrain, c'est un combattant, un joueur plutôt discipliné et fair-play [...] On pouvait craindre le pire. Il aurait pu servir d'exemple. Cette sanction finalement me paraît honnête : à la fois pour les instances et pour le joueur. »