Galles-Afrique du Sud : le Français Jérôme Garcès au sifflet

La World Rugby a dévoilé le nom des arbitres qui officieront lors des demi-finales de la Coupe du monde de rugby. Et le Français Jérôme Garcès est à l'honneur.

Les demi-finales de la Coupe du monde opposeront la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre (samedi 26 octobre, 10h00 sur TF1) et le Pays de Galles à l'Afrique du Sud (dimanche 27 octobre, 10h00 sur TF1).

La première demi-finale sera dirigée par Nigel Owens et il sera assisté par deux Français : Romain Poite et Pascal Gaüzère tandis que le Sud-africain Marius Jonker sera l'arbitre-vidéo.

Pour la deuxième demi-finale, c'est donc le Français Jérôme Garcès qui a été désigné et il sera assisté par l'Anglais Wayne Barnes et le Néo-Zélandais Ben O'Keefe. C'est également un Néo-Zélandais qui sera en charge de l'arbitrage-vidéo : Ben Skeen.

"Je tiens à féliciter Nigel et Jérôme, les arbitres assistants et les arbitres vidéo pour leur sélection pour les demi-finales. Ils représentent ce qui se fait de mieux et sont soutenus par une équipe fantastique. Nous attendons désormais avec impatience d'assister à ces deux alléchantes demi-finales à l'International Stadium Yokohama ce week-end" a déclaré Bill Beaumont, le président de World Rugby.