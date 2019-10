Galles – Fidji : le XV du Poireau s'est fait peur (29-17)

Malmenés par les Fidjiens, réduits deux fois à 14, les Gallois ont souffert pour s'imposer dans ce choc !

Le pays de Galles peut pousser un ouf de soulagement. Après une entame match catastrophique, les Gallois ont su inverser la tendance et reprennent la première place du Groupe D avant la dernière journée (Australie-Géorgie et Galles-Uruguay). Les Gallois comptent 14 points et les Australiens 11.

Quant aux Fidjiens, ils terminent ce Mondial avec une seule victoire pour trois défaites mais devraient cependant finir à la 3e place du groupe, synonyme de qualification directe pour le Mondial 2023.

Retrouvez ci-dessous le résumé de ce Galles-Fidji fou, fou, fou !

Première mi-temps : 2 essais partout, 2 jaunes à 1

Dans ce premier acte, ce sont les Fidjiens qui ont été les premiers à briller en ouvrant la marque dès la 4e minute sur un essai de Josua Tuisova (non transformé par Ben Volavola, 0-5).

Quatre minutes plus tard, les Fidji récidivaient mais l'essai était invalidé pour un en-avant. Mais sur l'action, Jérôme Garcès adressait un carton jaune au Gallois Ken Owens pour un placage dangereux.

A 15 contre 14, les Fidji ne se faisaient pas prier pour enfoncer le clou avec un essai de Kini Murimurivalu à la 9e minute (là aussi non transformé par Volavola, 0-10).

Mais les Fidjiens faisaient également preuve d'indiscipline et à la 16e minute, Tevita Cavubati écopait d'un carton jaune pour un placage haut.

En supériorité numérique, les Gallois relevaient la tête et trouvait enfin le chemin de le terre promise avec un essai de Josh Adams à la 18e minute (transformé par Dan Biggar, 7-10).

Les Fidji se retrouvaient une nouvelle fois à 14 contre 15 à la 29e minute avec un carton jaune pour Semi Kunatani (placage haut). Et comme lors de leur premier avantage numérique, les Gallois inscrivaient un essai par Josh Adams, transformé par Dan Biggar (32e, 14-10).

Pour la première fois du match le XV du Poireau prenait l'avantage au score et plus rien n'était marqué lors de cette première période.

Deuxième mi-temps : Biggar sort sur blessure, un triplé pour Adams

Au retour des vestiaires, ce sont les Gallois qui se retrouvaient à 14 à la suite d'une faute de James Davies (53e). Dans la foulée, les Fidji bénéficiait d'un essai de pénalité, les Gallois écroulant un groupé pénétrant (54e, 14-17).

Deux minutes plus tard, Dan Biggar cédait sa place à Rhys Patchell après avoir violemment percuté par son coéquipier, Liam Williams… Pacthell se mettait de suite en action en passant une pénalité (58e, 17-17).

Les Gallois passaient ensuite la surmultipliée pour inscrire deux nouveaux essais par Josh Adams (61e) et Liam Williams (69e), décrochant ainsi le point du bonus offensif. Patchell ne passant qu'une seule de ses transformations, il clôturait ainsi le un score sur un 29-17 en faveur des Gallois.