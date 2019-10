Galles-France : Dan Biggar jugé apte à jouer contre les Bleus

Malgré deux gros chocs subis lors de la phase de groupes, Dan Biggar est apte à jouer contre les Bleus selon le staff du XV du Poireau.

Dan Biggar est plus fort que la douleur. L'ouvreur du XV du Poireau a été victime de deux chocs lors de ce Mondial : le premier contre l'Australie et le second face aux Fidji, en télescopant son coéquipier, Liam Williams.

Dan Biggar n'a pourtant pas passé de protocole commotion après avoir percuté Liam Williams ! Le staff gallois lui a tout de même fait passer des examens qui montrent que le joueur est en pleine possession de ses moyens pour jouer le quart de finale.

"Dan Biggar s'entraîne avec nous ce mardi, ce qui est fantastique", a déclaré Stephen Jones, l'entraîneur de l'attaque galloise.

Enfin, Jonathan Davies, touché au genou face aux Fidji a également repris le chemin de l'entraînement et devrait également pouvoir jouer face aux Bleus.