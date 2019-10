Galles-France : le XV probable des Bleus

Quel sera le XV de départ des Bleus pour affronter le Pays de Galles en quart de finale ? L'entraînement de mercredi a apporté de précieuses informations.

Mercredi, les Bleus se sont entraînés au Danoharu Sports Park d'Oita et n'ont pas cherché à dissimuler le futur XV de départ lors des oppositions.

Le talonneur et capitaine des Bleus, Guilhem Guirado devrait bien tenir sa place, malgré la concurrence de Camille Chat. En premier ligne, Guirado sera entouré de Jefferson Poirot et de Rabah Slimani.

En deuxième ligne, Arthur Iturria devrait céder sa place à Bernard Le Roux et être associé à Sébastien Vahaamahina tandis qu'en troisième ligne on retrouvera Wenceslas Lauret, Grégory Alldritt et Charles Ollivon.

Damian Penaud absent à l'entraînement

En revanche, l'incertitude règne concernant les lignes arrière. Touché au pubis, Damian Penaud n'a pas participé à l'entraînement. Pourra-t-il tenir sa place à l'aile ? Si ce n'est pas le cas, Alivereti Raka le remplacera.

La bonne nouvelle pour le staff des Bleus est venue d'Antoine Dupont. Touché au dos et ménagé ces derniers jours, le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est entraîné normalement et même tapé quelques coups de pied.

Le XV probable des Bleus :

Médard – Penaud ou Raka, Fickou, Vakatawa, Huget - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Le Roux - Slimani, Guirado (cap), Poirot.