Galles-France : "Les Français ont ce côté imprévisible…"

En conférence de presse, Stephen Jones et Gareth Davies se sont montrés prudents avant d'affronter le XV de France.

Deuxième nation au classement de la World Rugby, le Pays de Galles reste sur 7 victoires en 8 matches face à l'équipe de France et est logiquement favori du quart de finale qui se jouera dimanche. Mais en conférence presse, les Gallois sont restés très prudents et se méfient des Français. "C'est une bonne stat, mais là on parle d'une phase finale de Coupe du monde. Le passé ne va pas trop nous servir", a ainsi déclaré Gareth Davies, le demi de mêlée du XV du Poireau.

Même son de cloche chez Stephen Jones, l'entraîneur des arrières du XV du Poireau : "On doit se concentrer sur notre plan de jeu, faire les choses proprement. Les Français ont ce côté imprévisible, ils adorent le jeu dans le désordre. Si on n'est pas attentifs et qu'on rend la balle facilement, ils seront dans leur élément et pourraient être très dangereux."