Haka des All Blacks : l'Angleterre sanctionnée pour son attitude Xavier BEAL | Écrit pour

Le 30/10/19 à 09:42 , mis à jour le 30 Octobre 2019 à 09:43 | Par| Écrit pour TF1 Le 30/10/19 à 09:42 , mis à jour le 30 Octobre 2019 à 09:43 | Voir le site de Coupe du Monde de Rugby

Comme on pouvait s'y attendre, la World Rugby a infligé une amende à l'Angleterre à cause de ses joueurs qui ont enfreint le règlement pendant le Haka des All Blacks.