Handre Pollard s’attend à un véritable combat

Face à un XV du Poireau très solide, le demi d’ouverture des Springboks est prêt à livrer une grosse bataille dimanche

Handre Pollard (demi d’ouverture de l’Afrique du Sud) : « L'absence de Liam Williams est une grande perte pour eux. Il a fait de gros matches, mais c'est une occasion pour Leigh Halfpenny de se montrer. Ça ne change pas notre plan de jeu, et je ne pense pas que le leur va beaucoup changer. Les blessures arrivent, c'est la loi du sport. Heureusement, on ne perd Cheslin (Kolbe) que pour ce match. Il sera là le week-end prochain. Mais on a confiance en S'bu (Nkosi). C'est un jeune joueur plein de talent, et je suis sûr qu'il meurt d'envie de montrer au monde ce qu'il vaut. On ne compose pas notre équipe en fonction de la météo. Mais comme on évolue avec le choix de mettre six avants sur le banc, c'est sûrement mieux pour nous si le temps est humide. Qu'il pleuve ou pas, ça va être un gros combat sur les phases statiques et la ligne d'avantage.

On a les armes pour créer le danger avec nos arrières, mais quand on a des avants aussi performants, que ce soit sur les mauls ou sur les phases statiques, ça ne sert à rien de changer de plan. Ça ne rime à rien de changer une formule qui marche. Ce n'est pas un secret, on s'attend à un gros combat sur les phases statiques dimanche. Je pense que ça va être bien plus dur que le week-end dernier. »