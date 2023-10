Irlande - Ecosse EN DIRECT : Coupe du monde de rugby 2023 (poule B)

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Suivez en direct commenté la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse (à partir de 2050 sur TF1). Les Irlandais doivent assurer leur place en quarts de finale.

Un choc pour finir la phase de groupes. L'Irlande et l'Ecosse s'affrontent ce samedi 7 octobre 2023, lors de la 4e journée des poules de la Coupe du monde de rugby 2023, avec pour objectif de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.



France - Italie : le match de Matthieu Jalibert en vidéo



Impressionnant, le vainqueur du Grand Chelem 2023 au Tournoi des VI Nations, s'avance logiquement en favori pour cette rencontre entre nations de l'hémisphère Nord. Avec 14 points au compteur, les joueurs du XV du Trèfle sont en position de force pour la qualification, mais aussi pour finir premiers du groupe.



Les Bleus attentifs au résultat



Le résultat de cette rencontre intéresse l'équipe de France. Les Bleus de Fabien Galthié affronteront le 2e de cette poule B en quarts de finale le dimanche 15 octobre au Stade de France (match à suivre sur TF1, à partir de 20h50).



France - Italie : le résumé vidéo de la rencontre



Suivez cette rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse à la télévision sur TF1 et sur le numérique sur MYTF1 à partir de 20h50.