Irlande : la femme de CJ Stander critique la férocité des médias irlandais

Jean-Marié Stander, la femme de CJ Stander, regrette le traitement médiatique du XV du Trèfle après son élimination en quart de finale.

Numéro un mondial avant la Coupe du monde de rugby, le XV d'Irlande a été éliminé en quart de finale face aux All Blacks, à l'issue d'une rencontre à sens unique (46-14).

Après cette élimination, les médias irlandais n'ont pas été tendres avec le XV du Trèfle. Et ces critiques virulentes n'ont pas été appréciées par Jean-Marié Stander, la femme de CJ Stander, le troisième-ligne du Munster.

Sur twitter, Jean-Marié Stander a ainsi publié plusieurs tweets appelant à la clémence envers les joueurs irlandais : "Les sportifs ne font pas exprès d'être mauvais. Ce sont des humais et ils ont droit d'échouer. Mais cela doit être trop dur à comprendre pour certains. Et comme si cela ne suffisait pas, le travail acharné des joueurs et du staff pendant plus de quatre ans n'a pas été récompensé à sa juste valeur cette année. Je trouve la réaction des médias de notre propre pays totalement irrespectueuse. C'est comme frapper quelqu'un qui est déjà à terre."



Jean-Marié Stander a d'ailleurs retweeté de nombreuses stats rappelant l'excellent bilan de Joe Schmidt, le sélectionneur des Irlandais. Citons les 3 victoires au Tournoi des 6 nations, un Grand Chelem, la première victoire de l'Irlande en Afrique du Sud, la première victoire de son histoire contre la Nouvelle-Zélande et 72% de victoires en six ans de mandat.