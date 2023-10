Irlande - Nouvelle-Zélande (24-28) : Score et résumé, quarts de finale

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - La Nouvelle-Zélande s'est imposée face à l'Irlande après un match exceptionnel en quart de finale (24-28). Le co-favori de la compétition tombe avant le dernier carré.

Irlande - Nouvelle-Zélande : 24-28



La toute puissante Irlande est finalement tombée. Elle n'a pas produit son meilleur jeu ce samedi soir, mais elle est toujours restée menaçante. Il a manqué un petit quelque chose. La défense des Blacks a été énorme après l'essai de pénalité.

82e : FIN DU MATCH ! La Nouvelle-Zélande s'impose face à l'Irlande (28-24) au terme d'une rencontre exceptionnelle.



76e : Barrett tente un drop, mais ça ne prend pas. Néanmoins, les Blacks gagnent du terrain.



75e : Les Blacks sont à nouveau à 15.



73e : Une minute encore sans Codie Taylor. Les Blacks vont revenir à 15.



73e : Sur le renvoi, Doris commet un en-avant bête ! Mêlée introduction All Blacks.



71e : JORDIE BARRETT ! Il empêche l'essai irlandais après un ballon porté ! Incroyable séquence !



69e : Nouvelle pénalité pour la NZ. Cette fois, Jordie Barrett la passe. 24-28.



68e : Jordie Barrett rate la pénalité. 24-25.



67e : La mêlée irlandaise est sanctionnée. C'est encore Porter... Pénalité pour les Blacks.



65e : Dan Coles entre en jeu.



65e : Codie Taylor prend un jaune sur l'action. Dix minutes à 14 contre 15 pour les Blacks. Possible tournant dans ce match.



64e : ESSAI DE PENALITE IRLANDE ! Voilà le XV du Trèfle à un point des Blacks... 24-25.



65e : Anton Lienert-Brown entre également en jeu.



64e : Fletcher Newell et Tamaiti Williams entrent en jeu en première ligne. Du sang frais pour les Blacks.



63e : Whitelock est sanctionné sur un contest. Sexton va chercher la touche près de la ligne d'en-but. La défense des Blacks va être mis à rude épreuve.



61e : Samuel Whitelock et Tamaiti Williams entrent en jeu.



59e : Incroyable ! Pénalité plutôt facile, légèrement en coin, pour Sexton. Mais c'est raté par le buteur du Trèfle ! 17-25.



56e : Sortie de Mack Hansen sur blessure.



55e : Jordie Barrett passe la transformation. 17-25.



53e : ESSAI DES BLACKS ! Quelle feinte de passe et percée de Mo'unga après un ballon porté, joué sur Aaron Smith. Il sert Will Jordan qui va à dame ! 17-23.



53e : Finley Bealham entre en jeu au poste de pilier droit.



52e : Joli contest d'Ardie Savea qui stoppe l'offensive irlandais. Les Blacks avaient un temps de jeu avant, mais ils avaient fini par perdre le ballon faute de vraiment avancer.



48e : La mêlée irlandaise est sanctionnée. C'est encore Porter et il est furieux.



48e : Aaron Smith est de retour.



47e : La balle d'essai ratée pour l'Irlande. Le coup de pied d'Hansen n'est pas récupéré par Sheehan à cause du rebond...



46e : Mêlée introduction NZ.



45e : En-avant irlandais sur un coup de pied de Gibson-Park dans l'en-but adverse. Retallick avait aplati par précaution.



44e : Mack Hansen trouve un 50-22. Touche pour les Irlandais.



42e : Pas de changement pour le moment des deux côtés.



42e : Beauden Barrett assure une touche après avoir récupéré le ballon suite à un coup de pied irlandais.



41e : C'est reparti !



Première période



MI-TEMPS ! Quel match ! Les All Blacks sont devant, après avoir dominé la première période. Mais l'Irlande a sonné le réveil lors du dernier quart d'heure avec deux essais. Ils sont derrière au score, mais vont débuter la seconde période avec le surnombre, vu que Smith a encore 5 minutes de suspension.



41e : Sexton passe la transformation ! 17-18.



40e : ESSAI IRLANDAIS ! Jamison Gibson-Park marque après un ballon porté. Savea a été pénalisé pour un geste d'anti-jeu, ce qui a conduit Sexton à chercher la touche. 15-18.







37e : Aaron Smith prend un carton jaune pour un en-avant jugé volontaire qui a empêché un essai. L'Irlande va chercher la touche.



35e : Mo'unga rate la transformation. 10-18.



33e : ESSAI DES BLACKS ! Suite à un beau coup de pied, les Blacks reviennent dans les 22m adverses. Le jeu se porte sur l'aile droite où Savea, en bout de ligne, vient marquer après un joli saut. 10-18.







29e : Sexton passe la transformation. 10-13.



28e : ESSAI DES IRLANDAIS ! Aki marque le premier essai pour le XV du Trèfle après une percée en solo dans les 22m des Blacks. Voilà le match relancé. 8-13.



22e : Sexton débloquer le compteur des Irlandais face aux perches, à 25m. 3-13



21e : Frizell est sanctionné sur le coup d'envoi. Il a coupé la course de Keenan. Pénalité pour l'Irlande.



21e : Mo'unga passe la transformation. 0-13.







20e : ESSAI DES BLACKS ! Après une chandelle de Beauden Barrett, Smith décale le jeu à gauche et Fainga'anuku marque après une belle séquence "une-deux" avec un coéquipier. 0-11.



18e : Jordie Barrett trouve la touche.



18e : Beau travail de la 3e ligne Blacks. L'Irlande est encore pénalisée.



17e : Enorme défense des Blacks, pressés dans leurs 22m. Retallick a aidé à récupérer le ballon, dégagé au pied par Savea.



14e : Barrett la passe dès 50 mètres. Pas évident que ça passe vu l'effet !



13e : Savea récupère le ballon sur un contest. Pénalité pour les Blacks. Jordie Barrett la prend.



11e : Bonne défense de Barrett et Ioane sur Lowe, en difficulté pour récupérer le ballon sur l'aile. Touche pour les Blacks qui se dégagent finalement au pied.



10e : Ardie Savea est pénalisé à son tour. Il est mal placé dans le ruck. L'Irlande va en touche.



8e : Mo''Unga passe la pénalité. 0-3.



7e : Quelle phase de jeu des Blacks ! 30 temps de jeu mais l'Irlande a très bien défendu, avant que Beirne ne sont sanctionné.



3e : Première mêlée fermée du match. Porter est parti en travers sur Lomax et l'Irlande est pénalisée.



2e : Des erreurs de transmissions et des coups de pied aléatoires chez les Blacks en ce moment.



1ère : Pénalité d'entrée pour les Blacks. Porter est à la faute. Jordie Barrett se rate un peu sur la touche, très courte.



1ère : C'est parti pour ce quart de finale !



Avant-match

On a, à peine, entendu le Hala tellement les supporters irlandais ont chanté fort.

Place au Haka et c'est le Kapa o Pango ! Les Irlandais sont en 8, qui rappelle le trèfle, en face ! Quel moment !





Place aux hymnes après une minute de silence.

Voilà les équipes !





Compositions : que retenir



- La Nouvelle-Zélande peut compter sur Tyrell Lomax au poste de pilier droit. Il était incertain. Marke Telea, suspendu par le staff technique après une sortie nocturne, est remplacé à l'aile par Fainga'anuku.

Du côté de l'Irlande, on remet la même équipe-type que face à l'Ecosse.

Rappel des compositions : Nouvelle-Zélande



XV de départ : B. Barrett - Jordan, Ioane, J. Barrett, Fainga'anuku, - (o) Mo'unga, (m) Smith - Cane (Cap.), Savea, Frizell - S. Barrett, Retallick - Lomax, Taylor, De Groot

Les finisseurs : Coles, Williams, Newell, Whitelock, Papali'i, Christie, McKenzie, Lienert-Brown





Rappel des compositions : Irlande

XV de départ : Keenan - Hansen, Ringrose, Aki, Lowe - (o) Sexton (Cap.), (m) Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony - Henderson, Beirne - Furlong, Sheehan, Porter

Les finisseurs : Kelleher, Kilcoyne, Bealham, McCarthy, Conan, Murray, Crowley, O'Brien







Que dire ? Ce match pourrait être une finale de Coupe du monde. Mais le tirage au sort en a décidé ainsi. L'Irlande part favorite vu la qualité de sa compétition, son année 2023 et ses deux succès en trois oppositions contre les Blacks en 2022.



Bonsoir à tous et bienvenue sur MYTF1 pour suivre en direct commenté le quart de finale entre l'Irlande et les All Blacks.

L'avant-match

Les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 débutent. Les huit meilleures nations de la compétition vont se disputer la coupe William Webb Ellis à partir du week-end du 14 et 15 octobre. La rencontre entre le pays de Galles et l'Argentine ouvrira le bal samedi 14 octobre sur TF1 à 17h00.



En soirée, c'est un choc digne d'une finale qui attend le public du stade de France : le XV du trèfle, vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations en 2023, défie les All Blacks, les triples champions du monde (1987, 2011, 2015). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00.



Ce deuxième quart de finale sera à suivre à la télévision sur TF1 à partir de 20h50, mais également sur le numérique sur MYTF1 et son application.