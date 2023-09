COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Irlande s'est largement imposée contre les Tonga (59-16), à Nantes, lors de la 2e journée de la phase de groupes du Mondial. Johnny Sexton a marqué la soirée.

Irlande - Tonga : 59-16



FINI !



L'Irlande s'impose avec la manière face aux Tonga (59-16) à Nantes. Les joueurs du XV du Trèfle, en mode diesel, ont impressionné après la pause. Ils sont prêts pour les tests face à l'Ecosse et l'Afrique du Sud.



80e : Byrne transforme ! 59-16.



80e : ESSAI IRLANDAIS ! Touche jouée trop haute par les Tonga, le ballon file en arrière et il est raté... Du coup Rob Herring le récupère et vient marquer en mode opportuniste.



79e : Erreur de main de Lowe sur l'aile et le 8e essai s'échappe...



78e : L'Irlande continue de mettre la pression aux Tonga.



72e : Bundee Aki semble blessé. Il ne sort pas du terrain mais grimace. Affaire à suivre.



70e : ESSAI IRLANDAIS ! Le doublé pour Bundee Aki ! Il conclut une superbe combinaison devant la ligne d'en-but. C'est le festival. Essai transformé par Bundee Aki.



64e : ESSAI IRLANDAIS ! Bundee Aki alourdit le score après une superbe action collective construite après une touche. Ross Byrne transforme cet essai. 45-16.



62e : On reprend le jeu avec une mêlée.



62e : Jeu stoppé car Beirne est à terre.



60e : Pause fraîcheur à Nantes.



60e : Ross Byrne transforme. 38-16.



59e : ESSAI IRLANDAIS ! James Lowe marque le 5e essai du XV du Trèfle. 36-16.



57e : Les Tonga résistent bien aux offensives adverses. Belle débauche d'énergie. Et ballon récupéré après un turn-over du côté des Irlandais.



53e : Quel raté de Fifita ! Surprise de se retrouver en position d'aller marquer un essai, le troisième ligne centre laisser le ballon s'échapper de ses mains !



52e : Essai refusé à l'Irlande après une faute technique de Rob Herring qui a glissé au sol balle en main alors qu'il avait été mis à terre.



46e : Ringrose n'arrive pas à aplatir dans la zone d'en-but et il s'en veut !



44e : Pénalité pour les Tonga. Havili la passe. 31-16.



41e : Herring, Kilcoyne, Bealham et Byrne sont entrés en jeu pour l'Irlande. Tout le pack avant est sorti.



41e : Johnny Sexton est sorti du terrain afin de se préserver physiquement.



41e : C'est reparti à Nantes !



Première période



MI-TEMPS !



L'Irlande déroule après cette première période. Le bonus offensif est bouclé, donc tout va bien.



49e : Havili transforme face aux poteaux ! 31-13 !



48e : ESSAI DES TONGA ! Après une très longue séquence dans les 22m irlandais, les Tonga parviennent enfin à marquer un essai dans ce match. Fifita est allé aplatir après un bon travail en sortie de mêlée. 31-11.



43e : Peter O'Mahony est sanctionné d'un carton jaune pour un geste d'anti-jeu. Il a empêché le tongien de jouer le ballon sur un maul.



42e : L'Irlande est pénalisée à cause de Furlong, qui a mis un coup de pied dans le ballon lors d'un ruck. Mêlée choisie par les Tonga.



41e : L'Irlande et Sexton sont pénalisés. Havili trouve une belle touche près de la ligne d'en-but?



40e : Cette fois, c'est officiel : Sexton est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe d'Irlande. 1090 points.



40e : Sexton transforme cet essai au pied ! 31-6.



39e : Troisième essai dans cette Coupe du monde 2023 pour Sexton.



39e : L'ESSAI DE SEXTON ! Le demi d'ouverture y va de son essai après une belle percée dans l'axe, suite à une combinaison fluide de passes



38e : On est pas loin du 4e essai irlandais. Mais Kelleher ne peut pas aplatir dans la zone d'en-but.



34e : Johnny Sexton transforme et égale le record de points de Ronan O'Gara en équipe d'Irlande avec 1083 points !



33e : ESSAI IRLANDAIS ! Mack Hansen, trouvé sur son aile droite, slalome dans la défense tongienne avant de marquer le troisième essai du XV du Trèfle.



27e : Sexton transforme au pied.



26e : ESSAI IRLANDAIS ! Doris marque le deuxième essai de la soirée après un très bon travail sur la mêlée.



24e : Pénalité pour les Tonga. Havili la passe au pied. 10-6.



22e : Pause fraîcheur dans ce match.



22e : Essai transformé par Johnny Sexton ! 10-3.



21e : ESSAI IRLANDAIS ! Quelle passe vers Doris, qui sert Beirne, qui arrive à aplatir sur la ligne d'en-but. L'essai attendu est arrivé. 8-3.



20e : Les Tonga s'en sortent et trouvent une touche au pied. Mais le menace irlandaise reste.



19e : Murray s'infiltre dans les 22m après la mêlée, avant d'être stoppé. Keenan commet un en-avant fautif près de la ligne d'en-but. Monsieur Barnes siffle une mêlée introduction Tonga.



18e : VIDEO ! Il y un en-avant de Mack Hansen sur la passe décisive à Porter. Mêlée sifflée par monsieur Barnes et essai annulé.



18e : ESSAI IRLANDAIS ! Andrew Porter et les Irlandais profitent d'une erreur de Taumopeau. Hansen trouve Porter qui file à dame.



17e : William Havili passe sa pénalité du pied gauche et égalise. 3-3.



16e : Peter O'Mahony coupe une course et est sanctionné. Les Tonga prennent la pénalité.



15e : Fifita est à terre. Il semble groggy. Drôle de gestion avec son cas. S'il n'est pas apte à cause d'une commotion ou son genou, il doit sortir.



13e : Fifita est debout. Il teste son genou. Tout semble aller pour le moment.



13e : C'est Vaea Fifita, l'ancien All Black, qui est touché. Le troisième ligne centre s'est fait manipuler le genou droit.



13e : Un joueur des Tonga reste à terre après un mauvais coup à l'épaule. Il est soigné par le staff médical.



9e : Les Tonga sont encore pénalisés. Ça commence à faire beaucoup.



7e : Un joueur des Tonga se plaint auprès de l'arbitre du timing de Sexton pour botter sa pénalité, mais monsieur Barnes lui dit que ce n'est pas son travail de faire la police sur l'horloge.



6e : Pénalité prise au pied par Sexton. Le demi d'ouverture passe facilement la pénalité face aux perches, même s'il a botté au dernier moment alors que le décompte arrivait à zéro. 3-0 Irlande.



4e : Les Tonga font une très belle mêlée, mais ils sont vite sanctionnés, encore. Sexton trouve une touche au pied.



3e : Une passe en-avant des Tonga est sanctionnée par Wayne Barnes. Dommage, car les Tongiens avaient mis la main sur le ballon lors d'un ruck.



2e : Les Tonga sont bêtement sanctionnés et Sexton en profite pour trouver une touche à mi-terrain au pied.



1ère : C'est parti à Nantes !



Avant-match



Et place au Sipi Tau, la danse guerrière des Tonga.







Place aux hymnes !



Les deux équipes sont arrivées sur la pelouse du stade de la Beaujoire !



L'avant-match



L'Irlande passe son premier test. Le vainqueur du Tournoi des VI Nations 2023 défie les Tonga ce samedi à 21h00 sur TF1, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023.



Le programme TV des rencontres sur TF1



Le XV du Trèfle espère enchaîner un deuxième succès en deux rencontres, avant de jouer les deux rencontres les plus difficiles de sa phase de groupes contre l'Ecosse et l'Afrique du Sud.



Pas de rotation pour l'Irlande



Le résultat des Irlandais va intéresser l'équipe de France. Car les Bleus, s'ils se qualifient pour la phase à élimination directe du Mondial, une des deux équipes qualifiées dans cette poule.



Alors qu'on attendait une revue d'effectif, Andy Farrell, le sélectionneur anglais de l'Irlande, a décidé d'aligner sa meilleure équipe. Johnny Sexton sera donc bien titulaire à l'ouverture. Il y a cinq changements par rapport à la Roumanie.



Les compositions

Irlande : 15. Keenan - 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe - 10. Sexton (Cap.), 9. Murray - 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony - 5. Ryan, 4. Beirne - 3. Furlong , 2. Kelleher, 1. Porter



Finisseurs : 16. Herring, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Henderson, 20. Baird 21. Casey, 22. Byrne, 23. Henshaw



Tonga : 15. Piutau - 14. Taumoepeau, 13. Fekitoa, 12. Ahki, 11. Kata - 10. Havili, 9. Pulu - 7. Talitui, 8. V. Fifita, 6. Halaifonua - 5. H. Fifita, 4. Lousi - 3. Tameifuna (cap.), 2. Ngauamo, 1. Fisi'ihoi

Finisseurs : 16. Moli, 17. Koloamatangi, 18. Apikotoa, 19. Paea, 20. Funaki, 21. Vailanu, 22. Takulua, 23. Inisi





Suivez cette rencontre sur TF1 et MYTF1



Pour suivre cette rencontre, rendez-vous à 20h50 sur TF1 pour un coup d'envoi à 21h00. Vous pouvez également suivre la rencontre en streaming vidéo sur MYTF1.



Regarder le match sur le numérique sur navigateur ou l'application MYTF1 : Irlande - Tonga EN DIRECT VIDEO SUR MYTF1