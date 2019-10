Retrouvez la première réaction de Jacques Brunel au micro de TF1 après la rencontre

Jacques Brunel (sélectionneur du XV de France) : « On a souffert encore lors de ce match. On démarre bien, on manque plusieurs occasions de creuser l'écart puis on se crispe et on finit difficilement. Après la pause il y a une crispation, des erreurs. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos deuxièmes mi-temps en particulier le début. Il va falloir travailler ça. Nous sommes qualifiés, c'est une satisfaction. Peut-être qu'être qualifiés va nous libérer. »