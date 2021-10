Jane et Dagg blacklistés

Un nouvel événement extra-sportif a frappé la Nouvelle-Zélande, et concerne cette fois-ci les All Blacks. L'ailier Cory Jane et son coéquipier blessé Israel Dagg ont été aperçus dans un bar de Takapuna jeudi, à moins de 72 heures du quart de finale contre l'Argentine, révèle le New Zealand Herald.

Cette Coupe du monde ne manque pas de frasques extra-sportives décidément. Après le scandale Mike Tindall à Queenstown, les mauvaises blagues d'Haskell, Ashton et Hartley à une jeune femme dans un hôtel de Dunedin ou encore les dérapages verbaux du Samoan Fuimaono Sapolu sur twitter, une nouvelle affaire vient noircir les pages des journaux. Et – oh my God ! – ce sont des All Blacks qui sont impliqués cette fois.

Comme le révèle le New Zealand Herald le jour même du quart de finale face à l'Argentine, l'ailier Cory Jane, qui sera titulaire, et son coéquipier blessé Israel Dagg ont été aperçus ivres jeudi dans un bar de Takapuna, où logent désormais leur équipe. A moins de 72 heures de la rencontre, ça fait désordre...

Après avoir consommé quelques boissons et s'être présenté derrière le bar comme pour servir les clients, Jane a notamment allumé une cigarette au milieu de l'établissement bien que ce soit interdit depuis 2004. Et alors que la police effectuait un contrôle de routine, les deux joueurs auraient été cachés dans la cuisine par les patrons de l'établissement, avant que leur coéquipier Piri Weepu ne vienne les chercher pour les ramener à leur hôtel, à dix minutes de marche.

Le problème réglé en interne

Un comportement inqualifiable pour le staff néo-zélandais, qui a fait savoir sa colère par la voix du manager Darren Shand : "Ils vont maintenant devoir faire face aux conséquences, prévient-il dans le quotidien d'Auckland. Ils seront désormais connus, particulièrement dans notre pays, comme des types qui laissent tomber l'équipe. Ce n'est pas ce qu'on attend de ce groupe, particulièrement de mecs qui joueront cette semaine."

Il faut dire que Jane n'a pas choisi son moment avec la blessure de Daniel Carter, hyper traumatisante pour le groupe. "C'est le plus décevant. Ils ont fait ça une semaine où nous avons été frappé par une blessure", déplore Shand. "Nous n'avons pas de politique concernant la cigarette ou l'alcool. Nous souhaitons juste qu'ils prennent les bonnes décisions." Selon le manager all black, le problème a été réglé et les deux joueurs ont reçu une sanction en interne. Rien n'indique que Cory Jane ne débutera pas le match face aux Pumas ce dimanche.

Ces derniers mois, le groupe néo-zélandais avait déjà été perturbé par le comportement d'un autre ailier, Zac Guilford, qui enchaînait un peu trop les soirées arrosées au goût du staff et qui avait passé un contrat avec son encadrement. Réputés pour leur rigueur et leur sérieux, les All Blacks commenceraient-ils à craquer sous le poids de l'énorme pression qui pèse sur leurs épaules durant cette Coupe du monde ?